Fuorisalone 2017 Milano: ecco i 5 eventi che non potete perdervi

Sta per iniziare la design week milanese 2017 che animerà la città in contemporanea con il Salone del Mobile. Tradizione inossidabile e storica è anche il Fuorisalone che si dipana con i suoi tantissimi eventi per tutta la metropoli, ricolorando e rivestendo periferie e zone centrali. Abbiamo selezionato per voi i 10 eventi imperdibili della settimana su i 1425 in programma.

1 Homi, Il Salone degli Stili di Vita sarà protagonista della settimana del design di Milano, con il suo format HOMI SMART, dedicato al crossover tra design e nuove tecnologie. Realizzato in collaborazione con IDLAB e già presentato con successo nelle ultime due edizioni del Salone degli stili di Vita, HOMI SMART connette scuole, start up, aziende, designer, a cavallo tra l’analogico e il digitale. Sarà presente dal 4 al 9 aprile, presso BASE MILANO importante punto di riferimento per la sperimentazione culturale e creativa della città, all’interno di Design Nomade.

2 Domus: Domus approda nel cuore del Tortona District allestendo presso lo Spazio Copernico di Via Tortona33 un’installazione interamente dedicata alla città di Milano, intitolata “Milano Next”. Si tratta di un’estensione concettuale della speciale guida “Domus Urban Stories Milan” che la testata presenterà contestualmente in edicola e nelle librerie italiane, proprio a inizio aprile: una guida non convenzionale dedicata alla Milano contemporanea “post Expo” che Domus ha realizzato raccogliendo quindici testimonianze d’eccezione del mondo della cultura, dell’architettura e del design e tracciando altrettanti percorsi d’autore assolutamente inediti per la città.

3 Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Living Corriere della Sera e Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship: il valore unico dell’alto artigianato. Per la prima volta i maestri d’arte italiani interagiscono con quindici talenti della scena del design europeo, sottolineando una volta di più la capacità dell’alto saper fare italiano di interagire con la creatività contemporanea di stampo internazionale. Ne sono venuti fuori pezzi unici e poetici, che vale la pena ammirare presso le nobili stanze della GAM, la Galleria d’Arte Moderna di Milano dal 4 al 9 aprile.

4 MINI LIVING – ‘Breathe’: geniale e lungimirante installazione sul vivere futuro all’interno di uno spazio fisico contenuto. L’installazione mette in discussione lo stile di vita convenzionale e dimostra come l’architettura possa rispondere in modo creativo alle sfide future, come spazi sempre più contenuti e risorse limitate nelle aree urbane.

La casa è così concepita come un ecosistema attivo che può dare un valido contributo all’ambiente – espresso qui attraverso un utilizzo intelligente delle risorse essenziali come l’aria, l’acqua e la luce; una vera e propria visione sul futuro migliore che potrete ammirare in via Tortona.

5 HomeAway: ogni giorno proverete l’esperienza di vivere in una casa vacanza HomeAway del mediterraneo, dalla Sicilia alle Baleari, quotidianamente l’allestimento si modificherà portandovi in luoghi differenti: 04 Aprile – Sicilia, 05 Aprile – Sardegna, 06 Aprile – Costiera Amalfitana, 07 Aprile – Puglia, 08 Aprile – Baleari, 09 Aprile – Grecia.