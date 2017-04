Fuorisalone 2017, Milano Design Week: eventi e “live design” in Rinascente

Manca poco alla Milano Design Week, la settimana che incoronerà Milano come capitale italiana del design: per l’occasione, anche quest’anno la Rinascente si conferma grande protagonista del Fuorisalone 2017, il ricco programma di eventi diffusi per le vie, i luoghi della cultura, i negozi e i locali della città.

In occasione della Milano Design Week e del Fuorisalone 2017, la Rinascente District punterà ad esprimere al meglio il suo ruolo di contenitore e diffusore di creatività: ecco allora che le vetrine si riempiranno d’arte mentre negli store sarà possibile ammirare anteprime e nuove collezioni, nonchè creazioni in esclusiva dei migliori brand del settore. In particolare, la Rinascente offrirà sei giorni di progetti, prodotti e personal appearance di designer, per scoprire nuovi punti di vista su un tema che appassiona un pubblico sempre più vasto.

Non solo grandi nomi della moda e del design: il Fuorisalone 2017 e la Milano Design Week saranno anche il momento dei giovani talenti. Anche quest’anno, quindi, la Rinascente rinnova la partnership con SaloneSatellite / FederlegnoArredo selezionando i designer più promettenti del SaloneSatellite 2017: questi ultimi avranno quindi modo di esporre e vendere i propri prodotti al Design Supermarket, in autunno fino alla fine dell’anno.