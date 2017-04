Fuorisalone 2017: Abarth protagonista della Milano Design Week

C’è grande fermento a Milano grazie alla Design Week, la settimana dedicata al design e collaterale al Salone del Mobile 2017. E’ proprio in occasione del Fuorisalone 2017 che Abarth, marchio del gruppo FCA, sarà presente alla stazione Cadorna con un’importante campagna di comunicazione. Ma non è tutto: per tutto il mese di aprile, i più curiosi e gli appassionati potranno toccare con mano la nuova Abarth 124 Spider.

In occasione del Fuorisalone 2017 – programma di eventi della Milano Design Week – Abarth ha scelto di allestire la stazione Cadorna di Milano con una personalizzazione completa delle aree di transito dei passeggeri. Cadorna, infatti, rappresenta per Milano uno degli snodi di trasporto pubblico più importanti, in particolare grazie al Malpensa Express che collega il capoluogo lombardo al suo aeroporto internazionale: i visitatori potranno quindi ammirare la gamma completa dello Scorpione, dalle vetture stradali a quelle racing. In particolare, nell’atrio della stazione sarà esposto il nuovo Abarth 124 spider in livrea “Bianco Turini 1975” con cofano nero antiriflesso, una finitura ispirata alla storica Abarth 124 Rally: si tratta di una vettura adrenalinica e non convenzionale, sviluppata grazie alla Squadra Corse Abarth che garantisce il grintoso dinamismo e il piacere di guidare che solo una vera roadster può offrire.

Il Fuorisalone 2017 di Abarth anima però tutta la stazione Cadorna di Milano: saranno infatti presenti affissioni realizzate ad hoc che enfatizzeranno il carattere grintoso del brand dello Scorpione, ricordandone in valori: performance, artigianalità e upgrade tecnico. Ma non è tutto: per tutto il mese di aprile e maggio sarà personalizzato anche il convoglio Malpensa Express, attraverso un originale wrapping sull’intera superficie del treno.