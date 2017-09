FuoriCinema 2017 Milano: al via la tre giorni dedicata al cinema, tra artisti e proiezioni gratuite

Dopo la sperimentazione avvenuta lo scorso anno, è al via a Milano la prima edizione di FuoriCinema; la manifestazione prevede una tre giorni interamente dedicata al cinema con proiezioni gratuite e grandi ospiti, tra artisti e personaggi dello spettacolo.

Si terrà dal 15 al 17 settembre 2017 la nuova prima edizione di FuoriCinema, kermesse milanese dedicata al cinema e ai suoi protagonisti. Da Lino Banfi sino a Leonardo Pieraccioni, saranno tanti i vip che si alterneranno sul palco della manifestazione che prenderà il via dopo l’inaugurazione e la cena di gala per beneficenza che si terrà il 14 a favore dell’associazione Bebe Vio Art4Sport.

Insieme ai grandi ospiti – tra cui anche Mara Maionchi e Ambra – FuoriCinema prevederà anche tre serate all’insegna di proiezioni gratuite all’aperto, messe in scena in uno spazio che va da Piazzale Giulio Cesare sino al nuovo parco City Life. Lo spazio in questione accoglierà un maxi-schermo ma anche 1500 posti a sedere ed un villaggio gastronomico che accompagnerà le serate di proiezioni. I film proiettati saranno invece: