Fuori Salone 2018: Rio+Design celebra i primi 10 anni di presenza

Rio+Design​ segna il suo decimo anno al Fuori Salone della Milano Design Week. Su invito dell’Agenzia Brasiliana per la Promozione delle Esportazioni e degli Investimenti (Apex-Brasil)​, dal 17 al 22 aprile, l’iniziativa del Governo dello Stato di Rio de Janeiro​, promossa attraverso la Segreteria di Gabinetto e dello Sviluppo Economico​, con il supporto del Sebrae-RJ​, farà nuovamente parte dell’esposizione Be Brasi​l, in Via Maroncelli, tra gallerie d’arte e studi di moda.

“Per noi è una missione mostrare al mondo ciò che ha Rio de Janeiro: design originale e di qualità, e ne siamo molto orgogliosi. Nel mercato estero, i nostri i prodotti stanno guadagnando sempre di più l’apprezzamento di acquirenti, distributori e stampa. Tutto questo è un risultato, tra le altre iniziative, del lavoro svolto nell’ultimo decennio per rafforzare il nostro marchio e il nome dei nostri designer, presentando sempre prodotti innovativi durante il Salone del Mobile di Milano. E già ci stiamo muovendo per stabilire nuove partnership e nuovi business nell’edizione di quest’anno” – dichiara il sottosegretario allo Sviluppo Economico dello Stato di Rio de Janeiro, Dulce Ângela Procópio.

Al Fuori Salone 2018, quindi, Rio+Design porterà circa 30 creazioni di 14 studi di design che faranno parte del panorama produttivo “Made in Rio”. Mobili, oggetti di decorazione, utensili di vita quotidiana fanno parte della variegata selezione dei pezzi.