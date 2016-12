Funerali George Micheal: Elton John in prima linea, si mormora che lo farà

La morte di George Michael ha scosso sensibilmente anche i suoi più cari amici, oltre al pubblico di tutto il mondo. Ora il suo pubblico chiede a gran voce dettagli circa i funerali della star, almeno per tributargli un ultimo addio. Emergono già le prime indiscrezioni in merito.

Pare, anche se la momento non ci sono conferme, che saranno organizzati due funerali: una funzione privata e una pubblica, mirata proprio a soddisfare i tantissimi fan. Uno dei più cari amici di Michael, Sir Elton John, potrebbe replicare quanto fatto per Lady Diana, cantando al funerale di George.

Pare anche che il brano sia già stato scelto e si tratti di “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, inciso live in duetto insieme a George Michael. Circa le date, invece, non sono ancora state ufficializzate. L’amico Elton ha approfittato dell’occasione per lanciarsi contro la stampa inglese, rea – a suo parere – di aver contribuito ad affossare l’artista 53enne che stava effettivamente passando un periodo tutt’altro che glorioso.