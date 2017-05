Frida Kahlo Milano 2018: al Mudec in arrivo oltre 100 opere

Cresce l’attesa per la mostra dedicata a Frida Kahlo che verrà allestita nei prossimi mesi al Mudec di Milano. per la terza volta dal 2014, le opere dell’artista messicana tornano in Italia per incantare tutti coloro che vogliono conoscere in modo più approfondito il mondo di Frida Kahlo.

La mostra milanese dedicata a Frida Kahlo – che verrà allestita dall’1 febbraio al 3 giugno 2018 al Mudec – si propone come “un’occasione per celebrare l’artista messicana più famosa del mondo, oggetto di una vera e propria ‘fridamania’” commenta il curatore Diego Sileo. L’uomo sottolinea anche come il percorso espositivo nascerà scavando “nel profondo delle sue relazioni, dei suoi interessi e della sua poetica”.

Il Mudec – attraverso il lungo lavoro di Diego Sileo – cercherà quindi di fare luce sull’opera di Frida Kahlo che, sempre più spesso, viene avvolta in una sorta di mito. Ciò avverrà attraverso l’esposizione di oltre 100 oggetti tra opere, dipinti – alcuni dei quali mai esposti in Europa – ma anche disegni e foto. Le opere in mostra provengono principalmente dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection e saranno organizzate per tematiche quali politica, donne, violenza, morte o natura.