“FRI-shirt contest” ultimi giorni per partecipare: in palio 10.000 euro per creare una maglietta

Ultimi giorni per partecipare al concorso FRI-shirt, il contest destinato ai designers, promosso dalla fondazione Fashion Research Italy.

«Un abito non è semplice indumento, mero fatto esteriore o banale mascheramento del proprio corpo. L’abito è, prima di tutto espressione di identità, affermazione visibile della nostra più intima e celata interiorità. Da sempre l’abito è il primo e più immediato strumento di propaganda e comunicazione.», si legge così sulla pagina ufficiale del concorso FRI-shirt, il concorso bandito da Fashion Research Italy, fondazione costituita da Alberto Masotti, storico patron del gruppo Perla, la cui sede storica si trova a Bologna.

Mancano, infatti, pochi giorni per partecipare al concorso, nato in collaborazione con Code – Competitions for Designer, aperto a tutti i giovani grafici, creativi e a chiunque voglia creare una maglietta che esprima l’identità della Fondazione. Il termine ultimo per candidarsi è giovedì 20 dicembre 2018. Ma perché proprio una maglietta? La spiegazione è presente nel bando stesso del concorso FRI-shirt: «Fra i capi che hanno scritto la storia della moda, quello che maggiormente ha inciso sulla cultura di massa dell’ultimo secolo è, senza dubbio, la T-shirt. Indossata da icone quali Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando, John Wayne e Madonna, ripercorrendo la storia della t-shirt si possono rivivere gli ultimi 105 anni del genere umano, dai conflitti che hanno dominato la prima metà del XX secolo, alla passione vintage che sta caratterizzando gli ultimi decenni!». Difatti, oggi la t-shirt rappresenta una prima chiara manifestazione di ciò che si è, come pure evidenzia il messaggio che si intende comunicare. La Fondazione Fashion Research Italy è un ente no profit costituito dal patron del gruppo La Perla nata nel 2015, da sempre interessata a scovare giovani talenti. Il contest, come già spiegato prima, prevede la realizzazione di una t-shirt che possa esprimere al meglio l’identità della Fondazione Fashion Research Italy. Al vincitore, che sarà annunciato nel mese di febbraio 2019, in palio un premio da 10.000 euro. Ci saranno altri riconoscimenti per i partecipanti più meritevoli:

2° premio: 2.000 euro

3° premio: 1.000 euro

4 menzioni gold: 500 euro ciascuna

10 menzioni d’onore

Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che visitare il sito ufficiale FRI-shirt, Competitions For Designers. Qui troverete tutti i dettagli del bando (commissione, scadenze, modalità domanda, premi in palio). In bocca al lupo!