Grande Fratello Vip, Francesco Monte è raccomandato? Questa illazione viaggia in rete da quando è iniziato il reality di Canale 5 giunto quest’anno alla terza edizione. Ad alimentarla anche il fatto che finora l’ex fidanzato d Cecilia Rodriguez non sia mai finito in nomination. Solo un caso?, si domandano in tanti … Da circa una settimana “Striscia la notizia” prende in giro Alfonso Signorini, opinionista e spalla di Ilary Blasi, sostenendo che il giornalista avrebbe una predilezione per l’ex tronista di Uomini e DonnE. Ex naufrago eliminato dall’Isola dei Famosi in seguito all’ormai celebre canna-gate, Monte sarebbe stato ‘riabilitato’ dal GF Vip.