Francesco Gabbani dopo l’Eurovision Song Contest 2017 parla della fidanzata e di come stanno le cose

Un successo meritato dopo tanti anni di gavetta, Francesco Gabbani è senza dubbio la rivelazione dell’anno nello scenario pop italiano. Non è mancato, dopo Sanremo, neppure l’Eurovision Song Contest 2017 dove è arrivato sesto, ha intascato un premio della critica e si è preso pure gli insulti della BBC che gli ha dato dell’ubriaco. Amatissimo in patria il web è insorto per difendere il polistrumentista carrarese facendogli sentire tutto l’amore italico durante la “faida europea”.

Ma della sua vita privata Francesco è geloso, la sua compagna ormai da quattro anni – la tatuatrice Dalila – non ama la sovraesposizione mediatica e si tiene quanto più possibile defilata. Interrogato da Gioia circa i suoi progetti futuri in ambito sentimentale il 34enne ha chiarito che si vede vicino alla sua attuale fidanzata per tutta la vita, ma che ora i tempi non sarebbero adatti per pensare a figli e matrimonio. Adesso Francesco, infatti, si deve concentrare sull’uscita del suo nuovo disco e del tour in procinto di partire, poi sicuramente avrà tempo e modo di dedicarsi a un progetto familiare.

Il cantautore ha spiegato di sentirsi molto legato a Dalila e non poter immaginare la vita senza di lei, sa che la donna soffre la sua lontananza ma si impegna a non farglielo pesare.