Francesco Chiofalo annuncio choc: «Ho scoperto di avere un tumore al cervello!»

Un momento davvero difficile per Francesco Chiofalo, tra i volti noti di Temptation Island. Il giovane 29enne ha fatto su Instagram un annuncio shock, che ha gettato nello sconforto decine di fan e amici del giovane. Il ragazzo romano, attraverso una serie di Stories, ha raccontato di aver scoperto per caso di avere un tumore al cervello.

Per i fan di Temptation Island era semplicemente «Lenticchio», soprannome che gli era stato dato dalla ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, con cui aveva deciso di partecipare allo show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La scorsa estate Francesco Chiofalo era tornato alla ribalta proprio con la partecipazione nei panni di tentatore stavolta a Temptation Island Vip. Era apparso in splendida forma, mai nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere. Davvero un fulmine a ciel sereno anche per lui. A raccontare come è avvenuta la terribile scoperta lo stesso Lenticchio: qualche giorno fa ha avuto un banale incidente d’auto, così si è recato in ospedale per farsi visitare. Proprio attraverso i controlli del caso, Francesco Chiofalo ha scoperto di avere il tumore. Un medico gli si è avvicinato per potergli parlare, comunicandogli la diagnosi: «Nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? Non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando, non sapevo niente. Fanno ulteriori esami, risonanza magnetica e quant’altro e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di 5 centimetri, enorme, grosso come una ca**o di palla da biliardo». Francesco Chiofalo ha scelto di condividere con i fan le immagini della massa tumorale che ha in testa, e ha spiegato che subito dopo le feste si dovrà sottoporre ad un delicato intervento che ha l’80% di non riuscita, con alte probabilità di invalidità permanente. Purtroppo il giovane non ha scelta né sa quando potrà tornare sui social per spiegare eventuali sviluppi.

Immediata la reazione dei followers di Francesco Chiofalo, ma anche degli amici di questi legati al mondo dello spettacolo. Il video di Francesco ha fatto ovviamente il giro del web e in molti gli hanno scritto messaggi di sostegno. Il suo profilo social è stato inondato di post di affetto e vicinanza. Dal cuoricino di Valentina Dallari al messaggio forte di Jack Varone che ha scritto: «Quello che mi ha sempre impressionato di te è la tua forza. Sempre con te!». Il pubblico di Uomini e donne fa il tifo per Francesco Chiofalo e anche noi ci auguriamo presto una pronta guarigione, con la speranza che questa terribile battaglia da lui venga vinta. La più importante.