Francesco Carrozzini e Bee Shaffer immortalati da Chi durante la loro vacanza romantica

Sarà domani in tutte le edicole in numero di Chi che contiene in esclusiva le immagini della vacanza romantica tra Francesco Carrozzini e Bee Shaffer che, per chi ancora non li conoscesse, sono rispettivamente il figlio di Carla Sozzani e la figlia di Anna Wintour.

Bellissimi, innamorati e figli d’arte: appaiono così sul settimanale Chi Francesco Carrozzini e Bee Shaffer. I due – rispettivamente figli della storica direttrice di Vogue Italia scomparsa nel 2016 e della storica direttrice di Vogue America – sono stati immortalati durante la loro vacanza romantica, alla vigilia delle nozze. I giovani – che si conoscevano da tempo – si sono rivisti nel settembre 2016 a New York e tra loro è scoppiato l’amore tanto da essere pronti a convolare a nozze.

In copertina: Francesco Carrozzini e Bee Shaffer a Portofino. Photo credit: Corrado Calvo / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 (Mega Agency TagID: MEGA72444_039.jpg) [Photo via Mega Agency]