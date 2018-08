Francesca Cipriani lato b: la bionda svampita ex naufraga de L’Isola dei Famosi sempre più decisa a far lievitare i suoi glutei. L’obiettivo è chiaro: raggiungere la decima taglia del reggiseno e ottenere i glutei alla Kim Kardashian, la star dei social americana.

Il chirurgo estetico che dovrebbe trasformare ancora una volta il suo fisico giunonico sarebbe Giacomo Urtis: “Francesca Cipriani non solo vuole raggiungere la decima di reggiseno ma pensa anche al lato B che si sta ingrandendo a dismisura: artefice di questi cambiamenti è Giacomo Urtis con i suoi filler di acido ialuronico. Nello studio del chirurgo dei vip, tra le sue clienti anche alcune insospettabili top model, la Cipriani si è sottoposta ai trattamenti nella speranza di battere Kim Kardashian. Sicuramente non riuscirà a batterla per il numero di followers”, parola di Ivan Damiano Rota, di Dagospia.