Francesca Chillemi sul compagno Stefano Rosso: “Non faccio la mantenuta”

Bellissima e volitiva: Francesca Chillemi, ex Miss Italia, ora attrice si racconta in un’intervista a Grazia. La 31enne ha avuto una figlia, un anno fa, con Stefano Rosso. Se il cognome vi suona familiare è perché si tratta del figlio del patron di Diesel, Renzo Rosso. Giovani, belli, neo genitori e innamorati; ma Francesca mette subito in chiaro il suo approccio al rapporto.

“Stefano ha sempre saputo che avrei continuato a recitare, anche dopo la nascita di nostra figlia. Il fatto che Stefano abbia disponibilità economica, non c’entra niente con me. Se smettessi di lavorare, come vivrei? Facendo la mantenuta? No, è proprio un concetto che non mi appartiene. Già da ragazza mi pesava chiedere la paghetta ai miei genitori, figuriamoci, oggi con il mio uomo sarebbe impensabile. “Scusa Stefano mi dai i soldi per i pannolini?”. “Scusa Stefano mi compri un paio di scarpe nuove?”. Non Sono abituata a farmi regalare le cose dagli altri.” Fa passare forte e chiaro il concetto.

Un bellissimo esempio di donna emancipata: “Io non lavoro per hobby, ma per garantire la mia indipendenza che viene prima di tutto. Non chiedo niente a nessuno da quando avevo 18 anni. Ho cominciato a lavorare a 14. Non c’è niente di ideologico, è una mia necessità profonda, il mio modo di essere.” Tiene a mettere in chiaro la situazione fornendo anche una serie di particolari pratici: ” Io e Stefano abbiamo acquistato un appartamento a Milano, io ho pagato la mia metà. Me la sono guadagnata dopo anni di lavoro.”