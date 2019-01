Francesca Chillemi, la «pazzeschissima» Azzurra della fiction di successo di Raiuno Che Dio ci aiuti, che proprio lo scorso giovedì è tornato in prima serata con gli appassionanti episodi della quinta stagione, con protagonista la frizzante Elena Sofia Ricci, ha deciso di dare «un taglio» al passato. L’ex Miss Italia di origini siciliane ha detto addio ai lunghi capelli neri. Il suo nuovo look è certamente stato notato dai fan, che su instagram si sono complimentati con l’attrice per il nuovo look.

Francesca Chillemi ha lasciato la lunga chioma mora, per il “long bob”, il caschetto lungo fino alle spalle. Come si nota dalle storie caricate su Instagram e da qualche scatto pubblicato ad inizio anno dalla giovane sul suo profilo, il colore è rimasto lo stesso, a cambiare il taglio: l’attrice, infatti, ha deciso di spiazzare tutti, facendo sparire le lunghezze. L’attrice, che si è trasferita a New York per vivere col compagno Stefano Rosso, figlio di Renzo, stilista e imprenditore al 12esimo posto nella classifica di Forbes degli italiani più ricchi, si è lasciata conquistare da uno dei tagli che sta spopolando negli Usa e che sarà di tendenza da noi nel 2019.

Ma che cos’è il long bob? Nello specifico lo si può definire come una variante lunga del caschetto. Si tratta di un taglio che negli ultimi tempi è diventato un must soprattutto grazie alle celebrità che hanno deciso di indossarlo con disinvoltura: da Anne Hathaway a Uma Thurman, da Cameron Diaz a Jennifer Lawrence, solo per citarne alcune. Il long bob, come dice il nome stesso, non è un taglio corto: i capelli, infatti, arrivano fermi tra il collo e le spalle. È un look estremamente versatile, che può essere sia portato con la frangetta sia senza, piastrato o ondulato. Il long bob è un hair cute che non necessita di particolare cura, a meno che non si desidera mantenere inalterata la lunghezza. Un taglio elegante, che dona al volto, soprattutto se lasciato ondulato, un che di sbarazzino.