Francesca Barra e Claudio Santamaria litigano in strada e vengono immortalai dai paparazzi. A solo tre mesi dalle nozze, la coppia ha avuto una lite molto accesa. Anche alle coppie innamoratissime e affiatate come loro, può succedere. L’attore e la giornalista discutono animatamente nella Capitale e i fotografi del settimanale Nuovo sono lì pronti a paparazzarli.

Dopo tanti post reciproci sdolcinati, ecco dunque la prime lite ‘pubblica’ della coppia vip convolata a nozze lo scorso 21 luglio, pizzicata durante una discussione nel cuore di Roma. Lei gesticola, lui pure. Chissà qual è il discorso tarai due, certo è che le espressioni di entrambi sono molto tese, tanto che Santamaria solleva gli occhiali da sole e porta le mani agli occhi. E’ molto arrabbiato e addirittura piange, nella foto ha lo sguardo basso e la mano sugli occhi, come per voler trattenere le lacrime. Capita anche alle migliori coppie di discutere, ovvio, ma i fan della coppia sono andai un po’ in allarme: non è che quei musi lunghi celano qualche problema serio? Speriamo di no, ovviamente.