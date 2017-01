Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain, testimonial per Marc Jacobs

Frances Bean Cobain è una giovane donna di 24 anni con un cognome molto pesante da indossare: perché quando si dice Cobain si pensa immediatamente a Kurt. Frances è la figlia del leader dei Nirvana e di Courtney Love che a due anni perse il padre, morto suicida.

Oggi la ragazza è testimonal per Marc Jacobs, uno di quegli stilisti che decide chi vestire o non vestire – Melania Trump docet. “Non l’avrei fatto per nessun altro se non per Marc” ha dichiarato a Vogue.com “Abbiamo preso il rossetto che avevo in borsa, nessuno è venuto a pettinarmi. Così mi sono sentita davvero a mio agio sul set, anche grazie a una lunga chiacchierata con Sims che è una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato. E poi c’era anche la giusta soundtrack nello studio…”

Ed è proprio in fatto di tendenze e dello stile “grunge” che Francis ha le idee molto chiare: “mio padre non vestiva grunge per moda: era così povero che quei jeans simbolo del grunge li ha presi da Goodwill (la catena di abiti offerti ai bisognosi ndr). È stata una scelta economica, nient’altro”. Circa un suo ipotetico futuro da modella la giovane asserisce: “Per fortuna ho altre abilità del semplice stare in posa e sembrare carina”.