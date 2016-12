Franca Sozzani: il figlio Francesco Carrozzini le dona l’eternità con “Chaos&Creation”

Tempismo drammaticamente perfetto quello del figlio di Franca Sozzani, Francesco Carrozzini, che dopo 4 anni di intenso lavoro aveva presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2016 il suo documentario dedicato al lavoro della madre. Chaos&Creation è stato tenuto a battesimo dalla Sozzani stessa, che ha presenziato al fianco del figlio durante le interviste, i red carpet e la prima ufficiale.

Nel documentario svettano interviste importanti ed esclusive a personaggi quali Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Baz Luhrmann, Courtney Love e molti altri. “Quando mio padre è morto, mi sono reso conto che mia madre era tutto quello che mi restava volendo instaurare una connessione più profonda, ho girato la telecamera su di lei e l’ho usata come mezzo per esplorare il nostro rapporto, in un modo nuovo, e per dare voce alle domande che non avevo mai fatto prima. Volevo capire le sue scelte personali, avere un accesso privilegiato al mondo della moda attraverso la sua esperienza e condividere i momenti più importanti della sua rivoluzionaria carriera. Questo film, che ho completato in quattro anni, è tanto un testamento alla sua storia, quanto un atto d’amore.” Queste le dichiarazioni del 34enne regista al Lido.

Ironia della sorte, dato che il documentario è iniziato probabilmente prima della notizia del male che affliggeva Franca, è toccato proprio al figlio suggellare la splendida carriera della donna attraverso una pellicola uscita proprio tre mesi prima della morte di Franca Sozzani. E chi, meglio del proprio figlio, poteva raccontare le infinite sfaccettature – anche e soprattutto umane – di una donna? Con quest’opera Carrozzini consegna all’eternità la madre.