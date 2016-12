Franca Sozzani funerali domani a Milano, i messaggi struggenti di stilisti e vip

Franca Sozzani ha lasciato disposizioni precise per i suoi funerali: in perfetta simbiosi con la modalità riservata con la quale aveva deciso di vivere anche la malattia. La cerimonia si terrà nella sua Milano, ma in forma strettamente privata. Inutile dire che si tratterà di una funzione blindatissima anche in virtù delle celebrità internazionali che presenzieranno. L’ufficio stampa di Vogue fa sapere che, probabilmente, nel 2017 si terrà anche una Messa pubblica.

Giorgio Armani ha detto, riferendosi direttamente a Franca “Mi mancherà cercare i tuoi occhi nel buio della sala“, mentre Donatella Versace ha immediatamente diffuso su Instagram il suo messaggio “#FrancaSozzani per sempre nel mio cuore“. Lo stilista GianBattista Valli scrive: “Mi mancherai mia preferita principessa bionda, meraviglioso essere umano, sei stata un’ispirazione e un’amica preziosa, ora ci lasci per una nuova avventura… buon viaggio”. Ma anche il mondo della tv piange il direttore di Vogue, a partire da Simona Ventura: “Franca… sono disperata… sei e sarai sempre un punto di riferimento. Non potrò mai dimenticare il supporto che mi hai sempre dato. Eri l’orgoglio di un paese che vince e di cui andare orgogliosi. Buon viaggio“. Anche la politica non resta a guardare, dalla Melandri: “grande tristezza per notizia morte Franca Sozzani. Non solo grande signora della moda, anche grande amica dell’arte e di cause civili” a Beppe Sala: “Milano oggi perde un’importante rappresentante di moda e stile, italiano e non solo. Franca Sozzani è stata molto più di una giornalista di moda. La nostra città le deve molto. Ha saputo interpretare e anticipare tendenze: raccontandole con eleganza, ha contribuito a fare di Milano un punto di riferimento internazionale per il mondo del fashion. La ricorderemo sempre con affetto.”

E ancora sui social di Naomi Campbell, Alberta Ferretti, Kayne West, Valentino, Bianca Balti, Claudia Shiffer, Oliviero Toscani, Paris Hilton, Ralph Lauren, Victoria Beckam e tantissimi altri si ricorda e saluta la signora di Vogue.