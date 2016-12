Franca Sozzani funerali a Portofino: il discorso breve e “forte” del figlio

I funerali della signora di Vogue, Franca Sozzani, si sono tenuti nella giornata ieri – Vigilia di Natale – a Portofino. Una cerimonia blindatissima e in forma strettamente privata, nel rispetto della discrezione con cui la Sozzani ha scelto di andarsene, in punta di piedi.

Presente il figlio, il regista Francesco Carrozzini. Immancabile un vero e proprio esercito di vip: dall’imprenditoria alla politica, passando dallo spettacolo fino alla moda. Il feretro, arrivato poco prima delle 15, è stato portato a spalla presso la Chiesa di San Giorgio per poi essere tumulato nel piccolo cimitero adiacente. Forte, deciso, intenso e partecipato il discorso dell’amato figlio Francesco Carrozzini.

Una frase meravigliosa, che avrebbe reso orgogliosa Franca “Mamma, io non vivrò nella tua ombra, ma nella tua luce.” E in quella luce, Francesco, ha realizzato il documentario presentato alla Mostra di Venezia soltanto tre mesi fa, dedicato proprio alla straordinaria carriera e creatività della madre. La Sozzani, per l’occasione, aveva presenziato al Lido rilasciando interviste, solcando con il figlio il Red Carpet e accompagnandolo al debutto dell’opera.