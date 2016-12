Franca Sozzani è morta: il mondo della moda sotto choc

Una donna che ha incarnato il simbolo della forza, della carità, della tenacia, del talento, della moda. Franca Sozzani, fra i tanti ruoli anche e soprattutto direttrice di Vogue Italia, è morta a 66 anni a causa di una malattia incurabile. Uno di quei mali per i quali si era sempre spesa al fine di raccogliere fondi per la ricerca; in pochissimi sapevano, per la maggioranza delle persone è un fulmine a ciel sereno.

“Il successo ce lo si guadagna, oserei dire ce lo si inventa. Niente arriva per caso anche se la fortuna di cadere al posto giusto, nel momento giusto, con la persona giusta agevola parecchio. Ma la sorte, si sa, è alterna. Non è proprio la base su cui costruire il proprio successo. Il talento, il tuo, è la vera forza“. Volitiva, coraggiosa, rivoluzionaria, una donna che ha lavorato fino alla fine, tenendo per sé quel sipario che stava calando, una fine annunciata che ha custodito senza dire addio.

Ospite alla Mostra del Cinema di Venezia quest’anno, per presentare il film, diretto da suo figlio Francesco Carozzini, “Chaos and creation“. Un documentario sulla vita, sugli azzardi e sull’intuito straordinario di Franca Sozzani. “La fama quella vera, deriva delle capacità vere, dall’avere fatto cose vere. Questa è la vera fama“. Una frase che, inscritta in un mondo spesso di vacua apparenza come alcuni intendono – sbagliando – certe derive della moda, suona come vera poesia.