“Franca: Chaos and Creation”: il film dedicato a Franca Sozzani sarà nelle sale sino al 27 settembre

Giornalista e direttrice di Vogue Italia per moltissimi anni, Franca Sozzani – proprio nei giorni della Milano Fashion Week – verrà ricordata con il film dal titolo “Franca: Chaos and Creation”. Diretta dal figlio nonché regista Francesco Carrozzini, la pellicola racconterà – in esclusiva per pochi giorni – il backstage della vita di Franca Sozzani, tra vulnerabilità ed estro creativo.

“Quando mio padre è morto, mi sono reso conto che mia madre era tutto quello che mi restava. Volendo instaurare una connessione più profonda, ho girato la telecamera su di lei e l’ho usata come mezzo per esplorare il nostro rapporto, in un modo nuovo, e per dare voce alle domande che non avevo mai fatto prima” – ha raccontato al TGCom24 Francesco Carrozzini, regista di “Franca: Chaos and Creation”.

“Volevo capire le sue scelte personali, avere un accesso privilegiato al mondo della moda attraverso la sua esperienza e condividere i momenti più importanti della sua rivoluzionaria carriera. Questo film, che ho completato in quattro anni, è tanto un testamento alla sua storia, quanto un atto d’amore” – continua Carrozzini, descrivendo la nascita della pellicola che racconta la vita di Franca Sozzani. Il film sarà nelle sale cinematografiche da oggi sino al 27 settembre.