Fotografia Europea 2017: date, tema, circuito off e tutto quello che c’è da sapere

Si terrà dal 5 maggio al 9 luglio 2017 la nuova edizione di Fotografia Europea 2017, il festival promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia, interamente dedicato alla forma d’arte che più di altre comunica e interpreta la complessità della società contemporanea. Ecco allora le date ma anche il tema e le informazioni sul circuito off della XII edizione.

Al via a Reggio Emilia il festival Fotografia Europea, uno degli eventi primaverili più attesi dagli amanti della fotografia: dal 5 al 9 luglio 2017, infatti, nella città emiliana verranno organizzati grandi eventi ma anche mostre, conferenze, spettacoli ed educational al fine di sollecitare un confronto tra diverse forme di pensiero e di creatività. Tema della XII edizione di Fotografia Europea sarà “Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro”. La fotografia diventa quindi una vera e propria mappa del tempo più complicata di una normale linea temporale ma, se vogliamo, anche più immediata e variegata.

“Fin dagli anni Novanta ci si è chiesti cosa significhi avere a disposizione una massa di dati come mai era avvenuto prima, e in quale intrico di reale e virtuale e di verità e manipolazione siamo ormai immersi” hanno affermato i componenti del comitato scientifico e hanno continuato spiegando “Concentrarsi sugli archivi significa ovviamente, per noi, interrogarsi sul ruolo che vi svolgono le immagini, e in particolare la fotografia. Ancora una volta: puro documento, registrazione, dato, o interpretazione, espressione, immaginario, trasfigurazione? E ancora una volta: passato, presente o futuro?”. Fotografia Europea 2017 porterà a Reggio Emilia oltre trenta esposizioni del circuito ufficiale, alle quali si affiancheranno le trecento mostre del circuito off allestite in città ma anche nelle sedi dei partner regionali. Per tutte le info e programma completo: www.fotografiaeuropea.it.

Credit: Reed Young/courtesy Fabrica