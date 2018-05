Formula E 2018, Alejandro Agag alla guida di Jaguar I-Pace

La Jaguar I-PACE eTROPHY debutterà sabato 19 maggio sul Tempelhof Circuit di Berlino e rappresenterà una delle novità della stagione 2018/19 del Campionato ABB FIA Formula E. Sulla pista di Berlino, l’auto dell’eTROPHY sarà affiancata da una delle vetture di prossima generazione della Formula E, mostrando così a tutti quale sarà il futuro del Campionato. Dopo essere stato nel 2016 il primo premium brand ad entrare in Formula E, Jaguar ha creato il primo trofeo al mondo riservato alle auto elettriche di produzione. Sin dal suo annuncio, il Jaguar I- PACE eTROPHY ha suscitato molto interesse in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi tempi in vista della quinta stagione del Campionato di Formula E.

Alejandro Agag, Ceo di Formula E

Alejandro Agag, Fondatore e CEO della Formula E: “Sono onorato di guidare l’auto del Jaguar I-PACE eTROPHY a Berlino, in quanto sarà una giornata entusiasmante non solo per Jaguar ma anche per il Campionato ABB FIA Formula E. Quando, otto mesi fa presentammo l’eTROPHY, dissi che avrei voluto mettermi al volante della I-PACE ed ora questo momento è arrivato. L’eTROPHY rappresenta uno sguardo verso il futuro e un momento speciale per tutto campionato, che si appresta ad entrare nella sua prossima generazione.”

James Barclay, Team Director di Jaguar Racing

James Barclay, Team Director di Jaguar Racing: “Siamo lieti che Alejandro sarà il primo a guidare una vettura dell’eTROPHY, anche perché è stato uno dei più fervidi sostenitori della nostra entrata in Formula E.” “Jaguar è tornata alle competizioni sportive con la mission “Race to Innovate”. Per Jaguar Racing questo rappresenta un altro step del nostro impegno nel processo di elettrificazione. Abbiamo lanciato la Jaguar I-PACE all’inizio di quest’anno, sfruttando tutti gli apprendimenti derivanti dalla Formula E, per poi utilizzarli nelle varie fasi dello sviluppo di veicoli elettrici stradali. Ora, con il lavoro fatto sulla I-PACE dalla nostra divisione Special Vehicle Operations per il primo Campionato al mondo riservato alle auto elettriche di serie, vedremo la prossima tappa del nostro viaggio verso l’elettrificazione.”