Formula 1 Gp d’Australia 2018: Havaianas brand del Team Force India

“In collaborazione con il Force India, Havaianas ha creato un disegno accattivante per l’halo, un punto ad-hoc in cui posizionare il logo”, ha dichiarato Márcio Utsch, CEO di Alpargatas, Havaianas. I brasiliani, fan delle Havaianas, e il mondo intero hanno iniziato a postare su internet commenti circa la somiglianza delle halo con le fascette delle infradito, avviando conversazioni su Twitter e incoraggiando i team ad allearsi con le“originali e autentiche flip-flop. Per fortuna Havaianas, marchio brasiliano dell’amore, era all’ascolto e ha deciso di intervenire; sorprendendo i suoi clienti, ha risposto alla loro divertente richiesta e ha colto l’occasione per infondere tutta la sua energia e i suoi colori nel Force India F1 Team.

“Per Havaianas è motivo d’orgoglio ascoltare i fan del suo marchio; nel giro di pochi mesi abbiamo notato un notevole aumento degli utenti che, sui social media, associano le nostre infradito al nuovo halo”, ha aggiunto Márcio Utsch. Havaianas è sempre entusiasta quando si avvicina l’estate che, per questo marchio giovane amante del divertimento, è molto più di una stagione. In estate tutto diventa più colorato, più caldo e più allegro; ed è proprio questo elemento del divertimento che le uniche ed originali infradito intendono trasmettere ai fan della Formula 1.

Un sentimento decisamente reciproco: “È un piacere portare Havaianas nel mondo della Formula 1. E quale posto migliore per il suo famoso logo se non l’halo? L’ingegnosa mossa di questo apprezzatissimo marchio brasiliano porterà un pezzetto di spiaggia nel paddock durante tutta la stagione. Il nostro è sempre stato un team coraggioso per quanto riguarda il marketing; dopo la livrea rosa adottata nel 2017, ci auguriamo che la partnership del 2018 incontri il gradimento di tutti gli appassionati di Formula 1 amanti del divertimento”. Il 23 marzo (il primo weekend della stagione 2018 in Australia) sarà il giorno del lancio della partnership che proseguirà per diverse gare durante i nove mesi della stagione.