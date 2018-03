Formula 1 2018, Garage Italia diventa partner di Alfa Romeo Sauber

Garage Italia è orgogliosa di annunciare oggi la partnership con l’ Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il logo di Garage Italia sarà posizionato sull’area del mento del casco di Charles Leclerc per la stagione 2018 del campionato FIA Formula 1.

“Annunciamo con piacere la nostra partnership con Garage Italia, un’azienda esclusiva specializzata nel mondo della personalizzazione creativa. Lavorare insieme ad un’azienda così innovativa sarà fonte d’ispirazione sia per i piloti sia per l’intero team. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare”, Frédéric Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Sauber F1 Team.

“Correre in Formula 1 rappresenta il sogno di ogni pilota. Posso solo immaginare l’intensità dell’emozione di sedersi all’interno di una monoposto per ogni giovane talento. Da sempre credo nel dare l’opportunità ai giovani di dimostrare quanto valgono e sono estremamente convinto che i piloti dell’Alfa Romeo Sauber F1 Team otterranno grandi successi nella prossima stagione. Entrare nel mondo della Formula 1 al fianco dell’iconica Alfa Romeo, marchio a me molto caro, mi rende orgoglioso e sono emozionato di far parte di questa avventura. Sono molto felice della nostra collaborazione: insieme faremo grandi cose.” Lapo Elkann, Fondatore, Presidente e Direttore Creativo di Garage Italia.