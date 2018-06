Formentera: le spiagge preferite dai vip

Formentera, la più piccola delle isole spagnole delle Baleari, nel Mar Mediterraneo, è una meta ambita da vip, caciatori e personaggi noti dello showbiz italiano e non solo. Da Bobo Vieri e Marco Borriello a Belén Rodirguez, Flavio Briatore a star del calibro di Leonardo di Caprio. Formentera e le sue spiagge sono popolate da volti noti nei mesi estivi, scopriamo quali sono le location più ambite dai volti noti dello sport, dello spettacolo e della televisione.

Tra le spiagge più gettonate c’è sicuramente Rigatoni Beach, uno dei lidi più famosi dove ha sede la casa di Bobo Vieri, attuale compagno della ex velina siciliana Costanza Caracciolo. Magnifica località balneare dove l’ex bomber accoglie amici volti noti dello spettacolo e spesso protagonisti delle prime pagine delle riviste di cronaca rosa. Il locale vip preferito da Vieri a Formentera è il Ristorante Rigatoni sulla spiaggia, altra location ambita da chi frequenta l’isola. Rigatoni Beach è molto amata anche da personaggi della tv come Melissa Satta e famiglia, che alternano le vacanze estive in Sardegna con brevi soggiorni sull’isoletta spagnola dal mare cristallino. Non solo: Piero Chiambretti e Federica Nargi sono altri due personaggi noti assidui frequentatori di Formentera, oltre che i rampolli dell’alta società come Beatrice e Lavinia Borromeo, Pierre Casiraghi e John Elkann.

Anche Cala Savina e Cala Saona sono due spiagge dove i paparazzi spesso immortalano vip nostrani e non. La prima è una cala tra le più riservate di Formentera, per i vip che non vogliono dare nell’occhio e cercano maggiore tranquillità e dove difficilmente arrivano fotografi ed occhi indiscreti della stampa rosa. Cala Saona è invece un lido piccolo e accogliente tra i più belli di Formentera, situato vicino a Sant Francesc Xavier. Qui spesso fanno tappa gli yacht di personaggi come Giorgio Armani, che ama godersi l’acqua cristallina e la sabbia finissima del posto.