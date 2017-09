Ford Ranger Black Edition: al Salone di Francoforte edizione limitata del nuovo pick-up

Grandi anteprime e tante novità al Salone di Francoforte 2017, uno dei principali eventi europei dedicati alle quattro ruote. La fiera – allestita dal 14 al 24 settembre 2017 – vedrà anche la presentazione di Ford Ranger Black Edition, edizione limitata del nuovo pick-up della casa automobilistica. La vettura si distinguerà dalle altre per la presenza del “total-black” in tutte le sue parti. Ma vediamo i dettagli…

Il Salone di Francoforte 2017 si preannuncia, anche quest’anno, ricco di sorprese per tutti gli amanti delle quattro ruote. Tra queste cresce sempre di più l’attesa per la presentazione di Ford Ranger Black Edition, edizione limitata – in tiratura da 2500 esemplari – del celebre pick-up del marchio. La Black Edition rappresenta quindi una versione speciale del pick-up che detiene il record di vendite nel Vecchio Continente: tutti gli esemplari prodotti per quest’edizione speciale saranno inoltre dotati di carrozzeria Double Cab.

Ma cosa aspettarsi da Ford Ranger Black Edition? Come intuibile dal nome, grande protagonista di quest’edizione speciale sarà il nero o, meglio, il “Total Black”. La verniciatura Absolute Black sarà quindi abbinata alle finiture nere della griglia anteriore, delle barre posteriori e dei cerchi in lega. Esclusivo anche l’abitacolo: oltre al rivestimento in pelle nera, sarà presente anche un sistema di infotainment con schermo da 8 pollici completo di Sync 3 e navigazione ma anche sensori di parcheggio anteriori, retrocamera e climatizzatore automatico.

In copertina: Courtesy of Ford Media Center