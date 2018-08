Ford offerte di lavoro 2018: arriva un importante piano di assunzioni per combattere la disoccupazione (INFO UTILI)

Ford, la nota casa automobilistica statunitense apre ai giovani. La Ford ha presentato il nuovo programma di reclutamento “Libera il tuo tempo” per l’inserimento di 150 giovani nell’area assistenza delle concessionarie della casa automobilistica. Dopo un periodo di lezioni di due settimane presso il quartier generale della Ford dove verranno accertate le competenze e dove saranno insegnate le procedure per la manutenzione delle vetture, i ragazzi selezionati saranno distribuiti nei vari centri Ford. Come comunica il direttore di Ford Italia Valerio Brenciaglia l’intento è quello di supportare gli investimenti sulle persone e sui giovani, in particolare.

Ford offerte lavoro 2018: occasione da non perdere

Il piano Ford ‘Libera il tuo tempo’ è stato ideato dal marchio statunitense per permettere di estendere gli orari dei centri Ford che, così garantiranno ai propri clienti auto di cortesia gratuite e potranno gestire la riparazione con il servizio pickup & delivery (l’auto guasta viene ritirata e riconsegnata al cliente una volta sistemata). Per candidarsi all’offerta lavorativa è necessario collegarsi al sito web della Ford. Le 150 posizioni lavorative sono dedicate a chi vuole dedicarsi alla manutenzione in officina e all’accoglienza clienti.

Il precedente della Mercedes

Lo scorso marzo 2018 la Mercedes ha creato un programma di inserimento nel mondo del lavoro chiamato MercedesVivaio. Nella diffusa difficoltà di combinare domanda ed offerta di lavoro, alcune case automobilistiche hanno creato delle iniziative in base alle proprie esigenze per trovare personale che corrisponda ai loro requisiti. Dopo la raccolta di 3000 candidature su internet e alcuni mesi di selezione, la Mercedes ha scelto 96 ragazzi che sono entrati nel programma Vivaio per un percorso che consiste in teoria (didattica) e pratica (lavoro in azienda). E adesso l’occasione Ford…