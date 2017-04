Ford Mustang è la sportiva più venduta al mondo: 150mila esemplari solo nel 2016

Ford Mustang da record: l’iconica vettura Ford, stando ai dati elaborati da IHS, si conferma la sportiva più venduta di sempre. In particolare, nel solo 2016 sono state registrate ben 150mila immatricolazioni, con un incremento netto dettato dalle vendite fuori dal mercato americano.

“La Mustang ha dominato le classifiche delle vendite di vetture sportive nei mercati di tutta Europa. I clienti europei continuano a ricoprire un ruolo significativo nel successo globale della vettura, che è trasversale e non mostra alcun segno di flessione: nel primo trimestre 2017, infatti, abbiamo già venduto in Europa oltre 3.600 Mustang” ha spiegato Roelant de Waard, vice presidente, Marketing, Sales & Service di Ford Europa. Nel 2016, infatti, Ford Mustang ha venduto ben 15.300 esemplari nella sola Europa, 500 dei quali in Italia, per un aumento complessivo del 101%: numeri che, almeno stando al primo trimestre 2017, potrebbero facilmente essere confermati anche quest’anno.

Ma non sono solo i mercati europei ed americani ad amare Ford Mustang, nonostante negli Stati Uniti sia comunque la vettura sportiva più amata degli ultimi 50 anni. Ad apprezzare l’icona auto Ford, comunque, sono anche i cinesi: da quando è stata presentata al mercato della Cina, nel 2015, la Mustang ha spopolato arrivando nel 2016 a vendere il 74% in più rispetto all’anno precedente.