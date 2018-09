Forbes: Jay-Z il Re dell’Hip hop, ecco quanto ha incassato nel 2018

Forbes ha stilato una top 10 dei cantanti che hanno incassato di più tra giugno 2017 e giugno 2018, incoronando re assoluto Jay-Z con 76,5 milioni. Al secondo posto Daddy, al vertice della classifica per 3 anni di incassi. Puff Daddy è stato costretto a cedere il trono nonostante gli investimenti nel campo delle bevande alcoliche: “Che si tratti di vodka o rap, non importa: il duro lavoro è sempre ripagato”, ha dichiarato. Al terzo posto, Kendrick Lamar (58 milioni), che raggiunge il podio per la prima volta nella sua vita grazie soprattutto ai suoi tour e al TDE: The Championship Tour che lo ha visto headliner dell’evento. Il rapper attualmente collabora anche con Nike e American Express.

Ecco la classifica completa di Forbes: Jay-Z, 76.5 milioni di dollari Diddy, 64 milioni Kendrick Lamar, 58 milioni Drake, 47 milioni J. Cole, pareggio con Dr. Dre e Nas 35, milioni Pitbull, 32 milioni Future, 30 milioni Kanye West, 27.5 milioni DJ Khaled, 27 milioni Migos, 24.5 milioni Eminem, 23 milioni Chance the Rapper 21.5 milioni Travis Scott, 21 milioni Birdman, 20 milioni Lil Uzi Vert, 19.5 milioni