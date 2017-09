Forbes, Chiara Ferragni è l’influencer più importante al mondo

La influencer più importante nel mondo della moda è Chiara Ferragni. A stabilirlo è la rivista di economia Forbes che per assegnarle questo titolo ha preso in considerazione parametri come la presenza sui social network, la soggettività (e fedeltà) dei suoi follower che la seguono considerandola una presenza autorevole e l’impennata del suo giro di affari dovuta anche al successo del suo brand che presto sarà disponibile su 550 punti vendita nel mondo di cui 200 in Cina.

Quello di Chiara Ferragni è diventato un caso mondiale tanto da affascinare gli economisti ed essere studiato ad Harvard, l’università più famosa al mondo quando si parla di business. Da fashion blogger (è partita con il blog «The blonde salad»), ad influencer con 10,4 milioni di follower su Instagram, e adesso imprenditrice, questi i passaggi di un successo non scontato e consolidato da cifre a nove zeri: secondo Forbes, nel 2015, Ferragni poteva contare su un patrimonio di 9 milioni di dollari.

Adesso, invece, per Chiara Ferragni sono 350 i rivenditori della linea di abbigliamento e accessori creata da Chiara. Duecento i negozi di prossima apertura in Cina. Due i flagship store monomarca.