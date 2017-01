Food Film Festival Milano 2017: cibo, cinema ed ecosostenibilità a Parco Agricolo Sud

In attesa di Milano Food City 2017, torna al Parco Agricolo Sud l’appuntamento con Food Film Festival: da oggi sino al 17 marzo 2017, la kermesse itinerante torna a portare nei comuni limitrofi al celebre parco della provincia milanese i temi dell’agroalimentare nonchè del vivere e consumare in modo sostenibile.

Il Food Film Festival torna al Parco Agricolo Sud di Milano in questo 2017 con la sua terza edizione della manifestazioni itinerante che – da oggi sino a marzo – organizzerà serate all’insegna del cinema ma anche delle degustazioni nonchè degli incontri a tema “vivere sostenibile”. Il festival toccherà 10 diverse località del parco proponendo 10 eventi volti a sensibilizzare sul tema dell’agroalimentare ma anche a mettere in luce tutti coloro che, attraverso opere cinematografiche, raccontano il mondo del cibo attraverso gli occhi dei protagonisti.

Il programma del Food Film Festival Milano 2017 è ricco di eventi e prevede – da oggi sino al 17 marzo 2017 – degustazioni, proiezioni e dibattiti per ogni fine settimana della durata della kermesse. Tra le proiezioni più attese segnaliamo quella che si terrà stasera a Milano dal titolo “Domani” di Cyril Dion e Mélanie Laurent e quella del 3 febbraio che porterà a Buccinasco la pellicola “Hungry and Foolish” di Daniele Cini. Per info, www.foodfilmfestival.info.