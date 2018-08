Fondazione Feltrinelli, opportunità da 14mila euro: ecco le borse di studio in palio (GUIDA COMPLETA)

Fondazione Feltrinelli mette in palio due borse di studio dal valore di 14mila euro. Globalizzazione, Sostenibilità, e Futuro del Lavoro sono i temi al centro dei concorsi indetti dalla rinomata Fondazione che intende assegnare ai laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti, borse di studio del valore di 14.000 euro. Il progetto è dedicato alla ricerca nell’ambito delle nuove economie dell’equo accesso alle risorse e al lavoro. È possibile partecipare alle selezioni entro il 3 settembre (borsa di studio “Lavoro, Competenze e politiche industriali nell’era digitale” e 7 settembre (“Regole, pratiche, innovazioni sociali e nuove economie per un futuro sostenibile).

Borse di studio Fondazione Feltrinelli: di cosa si tratta

I destinatari delle borse sono candidati con laurea specialistica / magistrale o vecchio ordinamento, dottori di ricerca, dottorandi o assegnisti di ricerca. È inoltre indispensabile non avere più di 35 anni. Di seguito i dettagli delle 2 borse di studio:

Borsa di studio nell’ambito dell’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità Risorse per un futuro sostenibile. Titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in Scienze Ambientali, Agrarie o Alimentari/Gastronomiche; Gestione dell’Ambiente e del Territorio; Pianificazione e Politiche Territoriali; Scienze Umane dell’Ambiente, Geografia Umana; Geografia Economica; Sociologia e ricerca sociale; Scienze Politiche; Scienze Economiche ed Economia dello sviluppo.

Borsa di studio nell'ambito della Jobless Society Platform Futuro del lavoro e crescita inclusiva. Titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in in Sociologia e ricerca sociale, in particolare Sociologia dei processi economici e del lavoro; Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Scienze economiche ed Economia dello sviluppo; in Economia del lavoro e sistemi di welfare; in Filosofia politica.

Bando borse di studio Fondazione Feltrinelli: come candidarsi

Come candidarsi per prendere parte al bando relativo alle borse di studio per la Fondazione Feltrinelli? È possibile partecipare alle selezioni entro il 3 settembre (borsa di studio “Lavoro, Competenze e politiche industriali nell’era digitale” e 7 settembre (“Regole, pratiche, innovazioni sociali e nuove economie per un futuro sostenibile). Ecco il link dove potersi candidare…