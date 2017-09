Florence Biennale 2017: la Mostra internazionale di arte contemporanea torna a Firenze con l’edizione del ventennale

Nata nel 1997 da un’idea di Pasquale e Piero Celona – che vollero puntare su una nuova esperienza di incontro tra pubblico e artisti-espositori – Florence Biennale è pronta a tornare a Firenze con l’edizione del ventennale. La kermesse, nel tempo, è via via cresciuta fino a diventare una delle manifestazioni di riferimento a livello mondiale per l’arte contemporanea, che in dieci edizioni ha condotto a Firenze oltre 5.500 artisti provenienti da tutto il mondo.

Appuntamento da venerdì 6 fino a domenica 15 ottobre 2017 – presso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze – con Florence Biennale 2017, l’11 edizione della Mostra internazionale d’arte contemporanea di Firenze. Dopo aver portato oltre 5mila artisti a Firenze, l’edizione del ventennale è pronta a presentare alcune novità: tra queste ricordiamo che, rispetto al passato, quest’11esima edizione durerà un giorno in più e verrà allestita nel Padiglione Spadolini, area più comoda da raggiungere per i visitatori.

Così come Pitti Fragranze n.15, anche Florence Biennale 2017 verterà sul tema della sostenibilità: fil rouge di questa nuova edizione, infatti, sarà “eARTh – Creatività e Sostenibilità”. Quest’11esima edizione, infatti, si propone di contribuire a delineare una visione del futuro in cui creatività e sostenibilità siano principi fondanti di un “ecosistema” d’arte e cultura ove prevalga il rispetto della natura e di tutte le forme di vita sulla Terra. Maggiori info e programma completo su www.florencebiennale.org.

In copertina: foto di Florence Biennale 2015 – Courtesy of Florence Biennale Press Room