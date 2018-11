Flora Ristorante, una cucina naturale gourmet

E’ la cucina “fresca e green” dei giovanissimi Fratelli Escalante. E’ la storia di Riccardo, chef, classe 1986, e Gabriele, maître, classe 1994. A Busto Arsizio, piccolo paese della provincia di Varese, a pochi chilometri da Milano, Flora è un nuovo progetto di gastronomia nato nei primi mesi del 2017 quando i Fratelli Escalante, dopo varie esperienze di rilievo tra Italia e Mondo, decidono di ritornare a casa, a Busto Arsizio, per lanciarsi in una nuova avventura.

Flora è semplicemente l’espressione di una filosofia di vita legata all’alimentazione: pochi prodotti, freschi di giornata, assolutamente naturali. Questo aspetto riguarda anche i vini: Flora propone una carta con vini solo naturali. Piccolo vignaioli, selezionati con cura su tutto il territorio italiano e non solo.

Una cucina fresca, mai banale con ingredienti principali provenienti il più possibile dal territorio. Flora lavora con piccole aziende agricole locali che pongono attenzione al concetto di territorialità e al rispetto dell’ambiente. Prodotti freschi di giornata, menù minimale per seguire l’andamento del clima e della natura, panificazione e pasta fatti in casa, vini non convenzionali che seguono un processo di produzione il più naturale possibile.



Una cucina in divenire, sempre in movimento. Ogni giorno, nuove sorprese. Piatti genuini, salutari, freschi e al contempo innovativi… Flora è una nuova moderna forma di gastronomia ecologica strettamente legata alla naturalità, coniugata alla creatività dei due giovani Fratelli Escalante.

