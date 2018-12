Floema Serra Bistrot, uno spazio alternativo a Roma

Floema Serra Bistrot a Ladispoli è un locale alternativo, a solo 1 km dal litoraneo romano, nato all’interno di un vero e proprio vivaio. Floema Serra Bistrot è un’idea recente nata da un’azienda di famiglia dove da sempre si è fatta produzione vivaistica e allestimenti dei giardini. Successivamente l’azienda si è specializzata nella produzione di orti biologici e produzione di orticole in generale. Una vera e propria serra in acciaio, con pareti mobili, ed arredi ricavati da materiali di riciclo e adattati a mano da Marianna Mari e Luca Mancuso.

Una cucina naturale e bio; protagoniste le produzioni interne ma anche prodotti provenienti da piccole realtà locali specializzate. Floema Serra Bistrot punta tutto su un rapporto “amorevole” con la materia prima e la natura in cui è immerso.

La cucina è in continua evoluzione e la vasocottura, protagonista all’aperitivo, ne testimonia la completezza di sensazioni organolettiche insieme alle cialde di pane sempre diverse, di volta in volta farcite con verdure o salse prodotte in serra.

Nel rispetto della stagionalità, i piatti sono realizzati utilizzando la materia prima del periodo, ne sono un esempio i Gnocchi alla borragine o i Ravioli ripieni di castagne.

Floema Serra Bistrot è anche uno spazio polivalente che ospita eventi aziendali, mostre artistiche dando ampio spazio ad iniziative culturali e non solo come i corsi di yoga che animano il locale in diversi orari della giornata.

Un’idea di ristorazione alternativa che coniuga cibo, natura e cultura…all’interno di una vera e propria serra!

