Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: “Il divorzio mi costerebbe troppo”

Flavio Briatore viene “punto” sul vivo durante un collegamento presso la celebre trasmissione radiofonica “La Zanzara” in cui gli si chiedono chiarimenti proprio sulle voci di crisi che si rincorrono sul suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci: “Separarmi? No, mi costerebbe troppo“. Così l’imprenditore liquida la questione, probabilmente con una punta di ironia.

Intanto la moglie era presente alla presentazione ufficiale del libro del marito a Milano, pochi giorni fa, scacciando le voci che li vorrebbero ai ferri corti. Per Flavio non è un buon periodo in termini di business, dopo la rinuncia al Twiga per problemi di abusivismo l’uomo si dice pronto ad abbandonare tutti i suoi affari in Italia: “Vendo tutte le mie attività in Italia, fatevi avanti… Nessun rispetto per chi investe”.

In tutto questo la Gregoraci che dice? La giovane si è focalizzata sull’amore che la legava a sua madre, scomparsa prematuramente, e in occasione della festa della mamma affida ai social un pensiero per lei e per la sua famiglia: “Auguri Mamme a tutte noi … Noi che siamo delle guerriere .. noi che facciamo il lavoro più bello del mondo, la mamma . Noi che siamo forti, che non ci arrendiamo mai e siamo da esempio per i nostri figli .. noi che portiamo in grembo la persona più importante della nostra vita .. noi che sappiamo piangere e rialzarci .. noi che sappiamo lottare e difendere la famiglia .. .. MAMMA ..una parola di 5 lettere che contiene tutto L’amore del mondo …auguri di cuore a tutte voi.. e in particolare a te .. dolce mamma mia”.