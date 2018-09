Flavio Briatore ha una nuova fiamma? Dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci, pizzicata innamorata e felice in vacanza a New York accanto a Francesco Bettuzzi, anche l’imprenditore piemontese avrebbe una nuova love story. Si tratterebbe di una bellissima bionda di 30 anni. A riportare l’indiscrezione è il settimanale ‘Gente’, che parla di una serata ‘galeotta’ tra i due, che appunto sono stati paparazzati insieme su un gommone in Sardegna e poi si sarebbero recati in in ristorante in cui ad aspettarli c’erano alcuni manager del Billionaire, il locale di Porto Cervo, Costa Smeralda, che proprio quest’anno ha compiuto vent’anni.

Flavio Briatore pizzicato con una misteriosa bionda

Il settimanale però non ha aggiunto alcun dettaglio sull‘identità della misteriosa avvenente bionda. E’ probabile che, dopo la inevitabile esposizione mediatica dovuta al matrimonio con la Gregoraci, Briatore voglia un po’ di privacy e abbia deciso di custodire la relazione al riparo dai riflettori, almeno fino a quando non diventerà ‘seria’. I due sono parsi molto complici. Le basi per una possibile relazione sembrano esserci tutte e, se la frequentazione continuerà anche dopo l’estate, sarà possibile capire se trattasi di un flirt passeggero o di un’intesa più solida. Ancora sulla misteriosa ragazza non ci sono notizie. Sappiamo solamente che ha i capelli biondi e mossi, circa 30 anni e origine straniera. Elisabetta Gregoraci intanto si è innamorata di nuovo; questa è stata la prima estate accanto al suo Francesco, imprenditore di una azienda di cosmesi. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme lo scorso gennaio ma da allora la relazione aveva ancora i contori ufficiosi. Con Briatore i rapporti sono ottimi: gli ex coniugi, dopo 11 anni di matrimonio sono rimasti amici a tutto giovamento del loro amato figlio Nathan Falco, di 8 anni.

Flavio Briatore smentisce nuovo flirt

Briatore ha smentito su Instagram l'indiscrezione del settimanale Gente: "Flavio Briatore ha smentito su Instagram di avere una nuova relazione amorosa. L'imprenditore ha chiarito che la donna paparazzata da Gente è solo una collaboratrice e nulla più".