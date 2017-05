Flavio Briatore parla della presunta crisi con la moglie Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore concede un’intervista al settimanale Oggi in cui, come suo solito, parla senza troppi peli sulla lingua di politica, imprenditoria ma, soprattutto della presunta crisi con la moglie Elisabetta Gregoraci. Si parte con un’accusa di inadeguatezza verso i Cinque Stelle: “Hanno avuto la sfortuna di vincere le elezioni a Roma e si sono fregati. Nella capitale hanno dimostrato di essere inadeguati a governare. Grillo dice delle cose fantastiche. Ma in Italia criticare è facile. La sfida è rimettere in moto le cose e non mi sembra che ne siano capaci”.

Sulla questione spinosa relativa a corruzione e imprenditoria il top manager ha le idee chiare: “Prima si deve intervenire sulla burocrazia. A volte gli imprenditori corrompono per avere dall’amministrazione pubblica qualcosa che l’inefficienza rende impossibile da ottenere. L’inefficienza della burocrazia crea, almeno in parte, la corruzione”.

Della situazione con la moglie Briatore è tranciante: “Senta, ho anche provato a smentire, ma non serve a niente. Ci fotografano in barca assieme, felici, e poi il giorno dopo leggo ancora parole velenose. La ricchezza vera sono gli affetti. Nel mio caso, mia moglie Elisabetta e nostro figlio. Sono queste le cose che contano veramente”.