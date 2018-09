Flavio Briatore nuova fidanzata: le voci di una nuova donna nella vita dell’imprenditore circolano da giorni, lui però aveva seccamente smentito il gossip con un post su Instagram spiegando che la bella ragazza binda adocchiata al suo fianco non era altro che una sua collaboratrice. Queste le sue testuali parole allegate alla foto: “Questa mattina per i media mi sono svegliato con una nuova fidanzata… a stagione quasi finita ho organizzato un pranzo con tutti i manager del Billionaire Porto Cervo e quella che insinuate essere la mia nuova fidanzata è in realtà semplicemente un’amica dell’hospitality manager che ci ha raggiunto per pranzo. Io sono arrivato al ristorante da solo, le ho poi dato un passaggio al Cala di Volpe dove raggiungeva degli amici”.

Oggi però i rumors di una love story per l’ex marito di Elisabetta Gregoraci si sono fatte nuovamente insistenti. Ad innescare lo scoop il settimanale “Chi”, che fa nome e cognome della presunta nuova lady di Briatore: si tratterebbe della modella italiana Taylor Mega: “Boombastica influencer di 24 anni”, più giovane di lui di 44 anni. Folta e lunga chioma bionda, Taylor ha un fisico statuario. La super top è famosa su Instagram dove supera gli 800mila follower, e sarebbe lei la donna che avrebbe conquistato il cuore di Flavio Briatore, che da quando si è separato dalla moglie sui social appare sempre solo o in compagna di amici o del figlio avuto dalla Gregoraci, Natan Falco, di 8 anni.