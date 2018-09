I due sono stati sorpresi da “Oggi” a cena insieme a Milano. Fuori dal locale si sono poi dileguati ma i paparazzi hanno fatto in tempo ad immortalarli dirigersi in uno degli hotel più lussuosi della città.

Intanto la presunta ex, Taylor Mega, si è confidata con Chi, ecco cosa ha rivelato: “Io e Flavio siamo stati insieme diversi mesi. Ora è finita ma spero che torni da me … Abbiamo voluto mantenere questa storia privata perché sapevamo che la gente ci avrebbe criticato per la differenza di età”.

La bellissima Taylor ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto di tutto per tenerla nascosta anche perché lui sta uscendo da un matrimonio durato 10 anni. Per non fare male a nessuno, soprattutto a suo figlio, di cui è innamoratissimo”. Nonostante le intenzioni di entrambi, però, il loro flirt anche se in ritardo ma è diventato di dominio pubblico.