Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è crisi? Parla l'imprenditore, lasciando intendere...

E’ davvero crisi tra l’imprenditore Flavio Briatore e la moglie Elisabetta Gregoraci? Mentre i rumors circa una possibile rottura tra i due si fanno sempre più insistente, anche a causa della sparizione dai social della Gregoraci di tutto ciò che riguarda la quotidianità con il marito a prendere la parola, sempre sui social, è proprio l’imprenditore piemontese.

La risposta arriva mediante una serie di scorci domestici che ritraggono la quotidianità di Flavio con il piccolo Falco, figlio avuto dalla moglie Elisabetta. Un primo messaggio si concentra proprio sulla spiegare per quale motivo la “mamma” sia assente: “aspettiamo la mamma che arriva da Made in sud”. Lasciando intendere che l’assenza della donna sia dovuta esclusivamente ad impegni di lavoro e non ad altre motivazioni di origine sentimentale. Ma Briatore non si ferma a questo messaggio, pare infatti voler chiarire che la sua famiglia vive una serena e normalissima quotidianità, pubblica quindi una foto del piccoletto mentre si prepara per andare a scuola.

“Falco va a scuola, Flavio tra un’ora Gran premio di formula 1 Bahrein, Eli dorme. Famiglia. Buongiorno a tutti e… buon gossip a tutti.” Diciamo che stavolta è stato chiarissimo, sottolineando anche la presenza della sua dolce metà nella routine domestica.