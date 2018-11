Flavia Vento e Francesco Totti: ci fu davvero un flirt tra loro prima che il Pupone convolasse a nozze con Ilary Blasi, al tempo incinta del loro primo figlio? Forse la verità non la sapremo mai. L’argomento è tornato alla ribalta della cronaca rosa dopo la furibonda lite in cui la Blasy, in diretta al GF Vip, ha sbattuto in faccia a Corona la responsabilità di quella per lei bufala al solo scopo di vendere i giornali e farsi pubblicità. L’ex paparazzo dal suo canto sostiene di avere le prova che il tradimento ci fu.

La Vento, intervistata dal settimanale DiPiù, in quanto chiamata in causa è ritornata sull’argomento: “Comunque sia andata ho sempre detto che di quell’episodio non voglio neppure avere il ricordo. Lo dico anche a lei: quello che è stato è stato”. Parole sibilline, le sue, che alimentano i dubbi al riguardo. Totti nel suo libro ha negato il flirt con lei (“Tuo marito nel libro ha scritto solo ca**ate!”, tuonò Corona alla Blasi la sera della succitata lite i diretta tv), la Vento in tutta risposta ha replicato: “Accetto quello che dice: non voglio replicare. Lui e io sappiamo come sono andate le cose”.

Flavia Vento ha poi detto la sua sul comportamento della Blasi: “Perché non sono più tornata sull’argomento? Sono passati anni, ero una ragazzina. E aggiungo che mi sarei aspettata lo stesso dalle altre persone coinvolte in quello che molti hanno definito scandalo. Sicuramente sarebbe stato elegante soprassedere e non riesumare“. Ilary Blasi le sta simpatica: “Sia Ilary sia Fabrizio Corona li trovo simpatici, ma entrambi non hanno fatto una grande figura davanti al pubblico. Io quello sfogo l’ho vissuto in diretta perché stavo guardando il Grande Fratello Vip e, al di là della mia sorpresa, ma anche del mio dispiacere, quello non mi è apparso affatto un bel momento di televisione. E’’stato atroce è…] Certo, da quello che ho visto, Ilary era furiosa, lo era da tempo …”.