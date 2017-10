Flashdance Milano 2017: al Teatro Nazionale arriva il musical tratto dalla pellicola cult anni ’80

Dopo aver affascinato e fatto ballare moltissime generazioni, Flashdance torna in versione musical. Debutterà infatti quest’oggi al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo musicale tratto dalla pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1983. In particolare, il musical vede la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhas, il soggetto di Tom Hedley, il testo di Tom Hedley e Robert Cary, la musica di Robbie Roth Liriche Robert Cary e Robbie Roth. La traduzione e l’adattamento sono invece di Chiara Noschese.

Cresce sempre di più l’attesa per l’arrivo al Teatro Nazionale – previsto per questa sera – del musical Flashdance, nuovo allestimento teatrale completamente inedito e tratto dalla memorabile pellicola del 1983 dal titolo omonimo. La regia del musical è affidata a Chiara Noschese, già brillante ed affermata attrice di teatro, casting director per Stage e regista di family show quali Il Piccolo Principe e Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. La Noschese, con Flashdance, firma anche la prima regia di un importante titolo internazionale.

Ma cosa aspettarsi dal musical Flashdance? Il musical è la storia di Alex, una ragazza determinata e anticonformista desiderosa di realizzare il suo sogno: entrare nella prestigiosa accademia di ballo di Pittsburgh riscattandosi così da un passato difficile. Per maggiori info e date, www.teatronazionale.it.

In copertina, Photo Credit: Teatro Nazionale – Facebook