FLA Pescara 2017 programma, date e info: al via il “Festival di Libri e Altrecose”

E’ tutto pronto per la 15esima edizione di FLA, il Festival di Libri e Altrecose organizzato a Pescara. Come tradizione, anche quest’anno la kermesse porta nella città un calendario ricco di eventi e grandi ospiti del panorama culturale e politico del nostro Paese e non solo.

L’appuntamento con la nuova edizione di FLA – Festival di Libri e Altrecose è dal 9 al 12 novembre 2017. Il festival porterà a Pescara – capoluogo abruzzese – 150 eventi e oltre 120 ospiti: tra questi segnaliamo il Presidente del Senato Pietro Grasso, Fabio Volo (che presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo romanzo “Quando tutto inizia”, Mondadori), Walter Veltroni con il suo nuovo romanzo “Quando” (Rizzoli), Gianrico Carofiglio, Simonetta Agnello Hornby, il fotoreporter Franco Pagetti, l’entomologo svedese Fredrik Sjöberg, Simona Vinci, Valerio Massimo Manfredi, Enrico Franceschini (La Repubblica), Mattia Feltri (La Stampa), Claudio Cerasa (Il Foglio), La Pina e Luca Bottura di Radio Deejay.

Il FLA 2017 – Festival di Libri e Altrecose di Pescara chiuderà il sipario nella giornata di domenica 12 con l’attore, drammaturgo e regista teatrale Marco Baliani, protagonista di un reading tratto dal suo ultimo libro “Ogni volta che si racconta una storia” (Laterza) ma anche con la vincitrice del Premio Campiello 2017 Donatella Di Pietrantonio (“L’Arminuta”, Einaudi), Antonio Polito (“Riprendiamoci i nostri figli”, Marsilio) e il cantautore Brunori Sas con un incontro tra parole e musica in cui racconterà del suo ultimo disco – “A casa tutto bene” – dei suoi prossimi progetti. Per maggiori info, www.pescarafestival.it.

