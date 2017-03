Fittipaldi Motors EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina: gran debutto al Salone di Ginevra 2017

Si aprirà col botto il Salone di Ginevra 2017, giunto oramai alla sua 87esima edizione: tra le auto più attese nonché più esclusive anche la Fittipaldi Motors EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina, vettura che rappresenta il sogno del celebre pilota brasiliano di creare un connubio perfetto tra prestazioni, eleganza ed ebrezza alla guida. Ecco allora tutti i dettagli ma anche una feature esclusiva dedicata ai possessori di PS4.

“Oltrepassare la linea di confine che divide i piloti automobilistici professionisti dai gentlemen driver con un’auto da corsa ultraleggera, agevole nella guida ma tenace, dotata di caratteristiche che elevano l’ebbrezza della guida fino a vette mai raggiunte” si legge in una nota ufficiale a presentazione della nuovissima Fittipaldi Motors EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina, vettura esclusiva creata dal sogno del pilota brasiliano Emerson Fittipaldi. La vettura è nata quindi dalla collaborazione tra Pininfarina e HWA AG e sarà disponibile anche in un formato del tutto inatteso ed inusuale: i possessori di PlayStation 4, infatti, potranno utilizzare la nuova vettura anche sul celebre gioco di simulazione di guida “Gran Turismo”.

“Lavorare a fianco di Emerson alla creazione della EF7 è stata un’esperienza profonda. Il risultato è un’auto eccezionale, che racchiude in sé il dna Pininfarina in termini di stile ed innovazione, la lunga esperienza di Emerson e le competenze tecniche di HWA. Il nostro team collettivo è stato in grado di trasformare un sogno in un’automobile” ha spiegato in una nota ufficiale il presidente di Pininfarina, Paolo Pininfarina.