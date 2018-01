Fish and Chef 2018: sul Lago di Garda l’Evoluzione della cucina stellata

Al via la IX edizione di “Fish&Chef” dal titolo “Evoluzione”. La kermesse propone quest’anno sei cene itineranti alla scoperta dei luoghi, dei gusti e dei profumi del lago di Garda, rivisti e interpretati da alcuni dei più importanti chef stellati italiani. “Ogni anno una sfida da vincere; oggi, vittorie da riconoscere e mettere a frutto; domani, tutto da giocare e costruire”: è questo il sentimento in continua “Evoluzione” di Leandro Luppi ed Elvira Trimeloni, creatori dell’evento “Fish and Chef” 2018, giunto alla sua nona edizione.

L’appuntamento 2018 è realizzato in collaborazione con Laura Gobbi, creatrice di format di successo. Il tema “Evoluzione” di “Fish&Chef” 2018 esprime il senso più profondo del percorso personale che Elvira e Leandro, ideatori della manifestazione, hanno intrapreso in questi anni, insieme alla consapevolezza del solco innovativo a livello gastronomico e culturale che hanno tracciato dal 2010 a oggi sulle sponde gardesane. “Questa edizione è un’edizione di riflessione. Abbiamo preso coscienza del valore di quello che è stato fatto a livello culinario e per la promozione di un territorio. Soprattutto abbiamo toccato con mano quello che è stato fatto a livello di cultura enogastronomica: se oggi c’è più attenzione per il pesce di lago è anche grazie a “Fish&Chef” “- racconta Leandro Luppi.

Ecco allora in programma di cene gourmand proposto da “Fish and Chef” 2018: