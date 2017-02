Firesign, sportswear di lusso

Spirito guerriero e culto per il corpo.

E’ questo il mood di “Your Nature Is Divine” il nuovo spot in cui Firesign presenta la sua collezione primavera estate 2017.

Brand milanese dedicato allo sportswear di lusso, Firesign ha affidato al regista Maurizio Ghiotti la direzione dello nuovo video commercial che ha come protagonisti i fitness models Lorenzo Sarcinella, Susanna Diaz Sitova e Alessandro Galvani.

Una pubblicità che racconta l’essenza del marchio partendo dall’eleganza tecnica dei capi, che in pochissimo tempo hanno saputo conquistare atleti e amanti dello sport, alla mission ovvero risvegliare un’origine/natura Divina celata nel profondo di ognuno di noi e di cui dobbiamo prendere coscienza.

A fare da colonna sonora al video non a caso il pezzo “Divine” by Gantcho and Twenty aka TwoZero (GanRecords).

Disegnata dai designer Rocco Cosentino, Matthias Unterkircher Dalla Torre e Villi Gage, la collezione Sportswear and Fitness Apparel 2016/2017 di Firesign è in vendita sullo shop on-line www.firesign.store.