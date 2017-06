Firenze: Vò per Botteghe, 4 itinerari per riscoprire la bellezza del Made in Italy e dell’alto artigianato

Firenze celebra la sua tradizione d’eccellenza rappresentata dalle botteghe storiche: l’alto artigianato che ha sempre contraddistinto l’esclusività dei prodotti made in Italy. Quattro itinerari e più di sessanta istituzioni storiche: Vò per Botteghe nasce per valorizzare il territorio e avvicinare i viaggiatori alle più storiche botteghe artigianali di Firenze.

Scoprire un mondo di tradizioni, di storie, di arti tramandate di generazione in generazione, di tecnica messa in pratica con la passione tramandata trasversalmente e integrata nel contemporaneo.



Tour guidati per un’iniziativa totalmente gratuita, pensata per la riscoperta delle attività storiche e per raccontarne l’esperienza mostrando il valore delle loro realizzazioni. Si tratta di un evento pressoché imperdibile che punta alla riscoperta e valorizzazione di un patrimonio che ha reso grande nel mondo i prodotti italiani. Firenze è stata la culla ideale per la formazione di una tradizione artigiana secolare.

L’abitudine di formarsi “a bottega” ha infatti interessato anche i più grandi artisti della nostra storia. Ghiberti, sulla carta era un artigiano orafo e nessuno dei grandi nomi del Rinascimento ha potuto prescindere dall’esperienza presso la bottega: da Leonardo da Vinci a Filippo Brunelleschi. Non perdere questa splendida occasione!